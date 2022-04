Ovibeja: o regresso do campo à cidade, três anos depois

Teixeira Correia Hoje às 12:59, atualizado às 13:21 Facebook

Com a alegre gritaria das crianças, o balido das ovelhas, o zurrar dos burros e o trabalho das máquinas agrícolas, abriu esta manhã portas, em Beja, a 38.ª edição da Ovibeja, que marca três anos depois "o regresso do campo à cidade".

Eram 11 horas quando abriram as portas do Parque de Feiras e Exposições "Manuel Castro e Brito" para mostrar o que de melhor há no Alentejo. A Grande Feira do Sul, como há muito é conhecido o certame, acolhe cerca de mil expositores em 10 hectares infraestruturados e arborizados.

Exposições de gado, demonstrações equestres, artesanato e exposições empresariais, onde todos os produtos da região, do queijo ao azeite, passando pelo vinho e pelo pão, estão em grande destaque, são o mote da feira, que tem como temática principal "Como alimentar o Planeta?".

A Ovibeja começou sob o signo dos adiamentos, com o presidente da República, que deveria ter inaugurado hoje o certame, a mudar a visita para quinta-feira, e com a sessão oficial de inauguração a passar das 11 para as 15 horas, por razões de agenda da Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes.

Quem marcou presença foi a Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República, presidida pelo deputado eleito pelo Círculo de Beja, Pedro do Carmo, que integra ainda Nelson Brito, também eleito pelo distrito, e Norberto Patinho e Sónia Ramos, eleitos por Évora, e Clarisse Campos, natural de Alcácer do Sal, eleita pelo Círculo de Setúbal.

À chegada ao Parque de Feiras, o antigo presidente da Câmara de Ourique justificou que a presença dos deputados visa acima de tudo "reconhecer, apoiar e dar mais força à agricultura, que é essencial para a sustentabilidade da região e do país". A presença dos eleitos na Ovibeja "permitirá melhor leis e apoiar o setor, porque quanto mais informação se conseguir melhor será o futuro do Alentejo e de Portugal", concluiu Pedro do Carmo.

A Ovibeja é uma organização da ACOS-Associação de Agricultores do Sul e vai estar de portas abertas até à próxima segunda-feira, dia 25 de abril.