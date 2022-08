"Palavras Andarilhas" regressa quatro anos depois dedicado ao "poder da palavra"

"Se temos uma Biblioteca e um Jardim temos tudo". A frase, do escritor Marcos Tulius Cícero (Roma, 106-43 a.C.), traduz fielmente os objetivos da Câmara Municipal de Beja na organização da 16.ª edição da iniciativa Palavras Andarilhas, levada a cabo pela Biblioteca Municipal José Saramago.

Quatro anos após a paragem forçada decorrente da situação pandémica, o evento vai decorrer no Jardim Público da cidade entre sexta-feira e domingo, tendo como tema "O poder da palavra". O curador é Jorge Serafim, antigo funcionário da biblioteca e contador de histórias.

Entre as novidades desta edição está a existência de um comentador andarilho que vai percorrendo os diversos espaços e comentando o que se vai passando, um trabalho a cargo do jornalista, escritor e crítico de teatro Tito Lívio. Além disso, haverá tradução em língua gestual portuguesa e acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida a todos os espaços.

A Jorge Serafim e a Tito Lívio junta-se um lote de contadores de história e de oradores composto por 36 convidados portugueses e muitos originários do Brasil, Espanha, Uruguai, México e Itália.

Organizada desde 1998, com periodicidade bienal desde 2002, a iniciativa acabou por ser interrompida em 2018 com a pandemia e, este ano, o programa propõe noites de contos, pôr-do-sol, contos sem fim, conferências sobre o futuro da palavra, narração oral e a ruralidade e as crianças e a leitura, tendo ainda atividades para pais e filhos.

A Feira dos Livreiros e o Mercadinho Andarilho oferecem propostas de leitura e aquisição de "objetos mágicos" para levar para casa, sendo que os Canteiros dedicados às associações culturais locais estão prontos para receber a curiosidade dos mais jovens.

Na apresentação do evento, Paula Santos, diretora da Biblioteca, justificou que "o auge são as noites de conto que têm contadores de todo mundo, naquela que é uma das maiores iniciativas culturais que Beja tem ao longo do ano", concluiu.

PUB

Sempre com o humor como companhia, Jorge Serafim reconheceu que a biblioteca é como "uma casa". "Se não tivesse passado por aqui, não era o que sou hoje", garantiu, acrescentando que o evento Palavras Andarilhas "vão interrogar tudo e perceber se as pessoas, em particular os mais jovens, estão preparados para ouvir e conversas", rematou.

"Depois da pandemia estamos expectantes para a forma como as pessoas vão reagir", começo por dizer o presidente da Câmara de Beja, mostrando-se confiante de que "a força e o poder da palavra" sejam "maiores do que qualquer máquina".

O acesso a todas as atividades que decorrem no Jardim Público de Beja é gratuito, sendo apenas pagas as inscrição para as oficinas a realizar no sábado e no domingo.