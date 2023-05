Parque da Cidade de Beja recebeu o nome de Carreira Marques

O feriado municipal celebrado esta quinta-feira no concelho de Beja fica marcado com o descerramento de uma peça metálica que dá ao Parque da Cidade o nome daquele que foi presidente da Câmara entre 1983 e 2005, José Manuel Carreira Marques.

A atribuição do nome do autarca, que morreu a 6 de agosto de 2021, aos 77 anos, partiu de três "fiéis escudeiros" de Carreira Marques, Manuel Camacho, Vítor Silva e Francisco Caixinha, que durante muitos anos foram vereadores dos Executivos liderados pelo homenageado. A proposta foi formalizada e aprovada por unanimidade na reunião da Câmara de Beja e depois ratificada pela Assembleia Municipal.

A cerimónia teve início no Pax-Júlia Teatro Municipal, onde Paulo Arsénio, presidente da autarquia bejense, referiu que Carreira Marques "foi uma figura ímpar" do concelho em vários capítulos. "Era uma pessoa de qualidades inigualáveis ao nível social, cultural e político. Todas as eleições que disputou ganhou, o que não está ao alcance de qualquer um", rematou.

Suzana e João, filhos do antigo autarca, agradeceram a homenagem lendo poemas do pai, uma das paixões de Carreira Marques, que ficou conhecido como "Poeta do Povo".

No Parque da Cidade, foram os quatro netos do homem que descerraram a peça com o nome e o rosto do avô, nascido na Falagueira, concelho da Amadora, e que desde os 15 anos se dedicou a Beja.

O Parque da Cidade de Beja foi inaugurado em 2004, pelo então presidente da República, Jorge Sampaio, naquele que foi o último mandato de Carreira Marques, tendo sido uma das obras do Programa BejaPólis.