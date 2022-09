Patrimónios do Sul e Vinipax promovem a identidade do território até domingo

"Patrimónios do Sul" é uma feira que promove a identidade do território do sul do país a nível económico, cultural e turístico, juntando diversos eventos que decorrem até domingo no Parque de Feiras e Exposições Manuel Castro e Brito", em Beja.

O certame agrega a Vinipax e Sul à Mesa, o Salão de Caça, Pesca e Natureza, a Beja Educa, a Avibeja e o À Conversa, onde os vinhos, os produtos agroalimentares, o turismo, a biodiversidade, as artes e ofícios, a gastronomia, a caça, a pesca e as aves serão as atividades em destaque.

O evento foi inaugurado na manhã desta sexta-feira pelo presidente da Câmara Municipal, promotora da feira, que afirmou tratar-se "do segundo maior evento do concelho depois da Ovibeja", situação que, ainda assim, "não tem nenhuma ajuda estatal". "É totalmente pago pelo município", não revelando as verbas envolvidas.

Paulo Arsénio começou por recordar a antiga Feira de São Lourença e Santa Maria, defendendo que, "dois anos depois, por causa da pandemia, a feira regressa mais estruturada, com várias pequenas feiras dentro", justificando que serão três dias "em que se recupera uma feira muito expressiva", concluiu.

O autarca considera que o evento " é uma aposta como forma de apoio ao desenvolvimento regional e às culturas locais, através da valorização dos seus patrimónios, materiais e imateriais, tradicionais e inovadores, ao mesmo tempo que estimula a produção, a transformação e a comercialização, o espírito criativo, o empreendedorismo e a inovação".

As manifestações culturais, onde estão presentes muitos artesãos locais, e os espetáculos marcam a agenda deste evento proporcionando momentos de animação e descontração para todos os gostos e idades. Um dos expositores é o contador de histórias Jorge Serafim, que apresenta diversos produtos feitos a partir de marmelos, entre o Gin de Marmelo, resultado da produção de uma exploração frutícola que tem em conjunto com a mulher.

13.ª edição da VINIPAX com sete expositores do concelho de Beja

A Vinipax abre portas ao final da tarde, tendo como convidada a Região dos Vinhos do Douro e do Porto, através do Instituto do Douro e do Porto.

Estarão também presentes a Comissão Vitivinícola do Algarve, Associação de Produtores de Vinho da Talha, o Município de Vidigueira, que representará a Rota do Vinho da Talha, e ainda os Municípios de Mértola, Oeiras, Pinhel-Cidade do Vinho 2022 e o de Almendralejo, em Espanha.

No passado dia 6 de setembro, na apresentação da Vinipax na Casa do Alentejo, em Lisboa, onde o JN marcou presença, o presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio, lembrou que no concelho de Beja a produção de vinho "é muita e boa", com 75% de tintos e 25% de brancos, acrescentando que vão estar no certame 37 expositores, "30 produtores individuais, sendo sete do concelho, cinco de municípios convidados e duas associações de produtores, com cerca de 60 marcas", concluiu.