Plataforma Cidadã continua a defender aeroporto de Beja como solução

Aproveitando o impacto mediático da presença de políticos e visitantes na Ovibeja, a Plataforma Cidadã "Sim, ao Aeroporto Internacional de Beja", lançou uma campanha para que todos assinem a Petição Pública, para entregar na Assembleia da República, para que a infraestrutura alentejana não deixe de ser considerada como opção ao Aeroporto de Lisboa.

Na entrada norte de Beja, na Rotunda da Força Aérea, nos acessos de Lisboa e Évora, foram colocadas duas enormes tarjas onde se lê: "Ajude o Alentejo! Assine a Petição Pública!". Depois, no interior da Ovibeja, no acesso ao Pavilhão Institucional, onde estão autarquias e serviços descentralizados do Estado, está uma bancada onde se recolhem as assinaturas dos cidadãos. Este domingo, desde as 11 horas, quando o certame abriu portas, e até cerca das 15 horas, já tinham sido recolhidas meio milhar de assinaturas.

Apesar de na passada quinta-feira a Comissão Técnica Independente (CTI) ter afastado a infraestrutura aeroportuária de Beja da análise final para o futuro aeroporto, a Comissão Dinamizadora da Plataforma Cidadã (CDPC) emitiu um comunicado onde "reafirma a validade" das "propostas e considerações sobre o Aeroporto de Beja no quadro do sistema aeroportuário do continente".

PUB

A CDPC exortou as instituições de todo o Alentejo "a unir esforços e vontades no sentido de prosseguir a sua ação para conseguir a plena utilização de todas as suas capacidades e valências".

A CDPC sublinhou que "não defende Beja como opção a Lisboa, mas que este tem condições para servir como complemento aos Aeroportos de Faro e Lisboa, face à iminente saturação".

O presidente da Câmara de Beja, o socialista Paulo Arsénio, considerou que "o aproveitamento do aeroporto da cidade mantém-se em aberto, apesar de a CTI o afastar da análise final para a futura infraestrutura".