Quatrocentos bombeiros com testes sorológicos negativos no Alentejo

Os testes sorológicos do covid-19, realizados na sexta-feira a 400 operacionais do Corpo Ativo e de Comando de 12 das 15 corporações de bombeiros do Baixo Alentejo, resultaram negativos.

Na manhã deste domingo foram feitos mais 156 testes, 136 a bombeiros e 22 a operacionais da Cruz Vermelha, 12 destes da delegação de Beja e 10 de Castro Verde.

Os testes sorológicos decorrem nas instalações dos bombeiros sob a coordenação da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), sendo efetuados por equipas do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve -Algarve Biomedical Center (consórcio do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e da Universidade do Algarve).

"Todos os 400 testes efetuados na sexta-feira deram negativos. Significa isto que os nossos bombeiros estão em segurança para integrarem todas as missões que lhes estão adstritas", disse Fernando Romba, primeiro-secretário da CIMBAL.

Em declarações ao JN, Romba recordou que o teste sorológico "permite aferir se a pessoa teve contato com o vírus e se ganhou imunidade ao mesmo", justificando que do ponto de vista científico "permite estudar a imunidade de grupo, numa amostra significativa de pessoas, que são operacionais de primeira linha."

As despesas com os testes são suportadas pelas 13 autarquias que integram a CIMBAL, enquanto os Corpos de Bombeiros asseguram o transporte e despesas dos seus efetivos. Com exceção das corporações de Odemira e Vila Nova de Milfontes, que pertencem à Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) e de Moura, cujos testes foram feitos no âmbito de um ação que decorreu naquela cidade por iniciativa da Câmara Municipal local.