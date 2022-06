Queda de tronco de árvore danifica quatro viaturas em Beja

Um tronco de grande porte de uma árvore caiu esta tarde em Beja, causando danos em quatro viaturas que estavam estacionadas na Rua Antero de Quental, frente ao Castelo da cidade, não havendo o registo de feridos.

O acidente ocorreu cerca das 17.10 horas, numa altura, em que apesar do dia cinzento o vento não se fazia sentir, nem antes tinha chovido, tudo apontando que o tronco se terá partido devido à velhice do mesmo.

PSP, Bombeiros e Proteção Civil Municipal estão no local, para cortar e retirar o poderoso tronco de cima das viaturas para que os proprietários a Polícia possam avaliar os estragos. Não houve necessidade de interromper o trânsito naquela artéria do Centro Histórico de Beja.

Segundo apurou o JN no local, além do relatório e participação da PSP, os proprietários devem fazer a sua participação junto dos Serviços da Câmara Municipal de Beja para serem indemnizados dos danos que as viaturas sofreram.

No local estiveram oito operacionais dos Bombeiros Voluntários de Beja, Proteção Civil Municipal e PSP, apoiados por cinco viaturas