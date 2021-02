Recuperação de hangar em Beja para os novos aviões custa 4,5 milhões

Teixeira Correia Hoje às 13:31 Facebook

A Força Aérea lançou um concurso público para a beneficiação do hangar 131-264 da Base Aérea 11, em Beja, destinado a receber as novas aeronaves KC-390 que vão substituir os C-130H, ao serviço desde 1977.

O investimento na infraestrutura da Base Aérea 11 (BA11) tem um valor de 4,5 milhões de euros e implica a total renovação do edifício que durante muitos anos foi a casa dos Alpha Jet, da Esquadra 103-"Caracóis", extinta em 2018, com o fim de vida das aeronaves que a Força Aérea Portuguesa recebeu da Alemanha, depois de os militares alemães terem deixado Portugal. Além do hangar, também os acessos rodoviários ao mesmo vão ser beneficiados.

De acordo com a resolução do Conselho de Ministros de 11 de julho de 2019, que autorizou a realização da aquisição de cinco aeronaves KC-390 e de um simulador de voo ao consórcio Embraer, SA e Embraer Portugal, SA, a primeira aeronave deverá chegar a Beja em 2013.

A vinda para a unidade militar de Beja da Esquadra 501-"Bisontes" prende-se com a deslocação das esquadras de transporte da BA6 do Montijo, com vista à requalificação desta base, enquanto aeroporto complementar da Portela, em Lisboa.