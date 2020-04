Regimento de Infantaria 1 vai desinfetar escolas no Alentejo e Algarve

Teixeira Correia Ontem às 22:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro e o secretário de Estado da Defesa visitaram esta terça-feira as duas unidades militares estacionadas em Beja, o Regimento de Infantaria (RI) 1 e Base Aérea (BA) 11, a fim de observarem os alojamentos para receber doentes com Covid-19 ou voluntários.

No RI1, a João Gomes Cravinho e a Jorge Seguros Sanches foram apresentadas duas das quatro "Equipas de Desinfeção", aquarteladas no comando da unidade em Beja, já que as outras duas ficarão sediadas no Destacamento de Tavira.

Cada equipa é composta por cinco militares e está apetrechada e preparada para efetuar desinfeções em instalações com baixo capacidade viral.

Durante a apresentação feita aos dois governantes, aos três deputados eleitos pelo distrito de Beja e ao presidente da autarquia, o coronel Correia Saraiva revelou que "já foi feito um levantamento das escolas onde intervir e definidas prioridades, tanto no Alentejo como no Algarve", justificou.

A primeira prioridade são as escolas secundárias de Moura (Alentejo e Faro e Vila Real de Santo António e a segunda prioridade serão as duas escolas secundárias de Beja, a D. Manuel I e a Diogo de Gouveia.

Uma das equipas de desinfeção vai deslocar-se amanhã a Moura, para fazer o reconhecimento do edifício, para depois se proceder à intervenção no espaço.

Aos jornalistas, o ministro da Defesa revelou que "estão prontas oitenta equipas de desinfeção nas Forças Armadas, 60 do Exército e 20 da Marinha", justificando João Gomes Cravinho que "é um importante trabalho em prol das comunidades", concluiu.