Regimento de Infantaria suspende formação de praças e DDN

O Regimento de Infantaria (RI) 1, sediado em Beja, suspendeu os dois Cursos de Formação Geral Comum de Praças do Exército (CFGCPE), que envolviam 64 formandos.

O primeiro curso que teve início em 20 de janeiro de 2020 e segundo apurou o JN, os 30 formandos estão em quarentena em casa, não existindo o registo de qualquer caso positivo.

Quanto ao segundo curso, o mesmo deveria ter tido início durante o dia de hoje, mas os 34 formandos foram informados do cancelamento da incorporação, ficando a aguardar nova convocatória, depois das chefias militares receberem autorização do Ministério da Defesa para o reinício da formação.

Os restantes Cursos de Formação Geral Comum de Praças do Exército no Continente, estão marcados para os próximos dias 18 de maio, 22 de junho, 21 de setembro e 16 de novembro, mas dependentes da evolução da pandemia do novo coronavírus.

Também o Dia da Defesa Nacional (DDN) está suspenso estando o próximo evento marcado para o dia 14 maio, sempre dependente da evolução da atual situação da Covid-19.