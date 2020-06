Resíduos de minas do Alentejo vão ser transformados em novos produtos

Hoje às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O projeto MINECO - New Eco-innovative Materials for Mining Infra, que pretende desenvolver produtos eco-inovadores com origem em resíduos das minas de São Domingos (encerrada) e Neves Corvo (em exploração), ambas situadas no Alentejo, é liderado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

O objetivo é desenvolver métodos alternativos para reciclar resíduos da exploração de sulfuretos metálicos, para aplicação em infraestruturas das indústrias da construção e mineração, entre outras. "A combinação das excelentes propriedades mecânicas dos rejeitos com ligantes sustentáveis ​​criará materiais integrados, tecnicamente competentes e ambientalmente otimizados", explica Nuno Cristelo, responsável da UTAD pelo projeto.

Quando a mina é encerrada, vastas quantidades de materiais provenientes de atividades de mineração (escombro e rejeitado) são deixados "o que exige tratamentos sustentáveis ​​que, idealmente, deveriam incluir taxas de reciclagem muito elevadas", acrescenta o mesmo responsável.

Leia mais em Sul Informação