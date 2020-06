Resultado negativo em mais de 500 testes serológicos a bombeiros do Baixo Alentejo

Teixeira Correia Hoje às 17:38 Facebook

Os testes serológicos do covid-19 realizados na sexta-feira e no domingo a 556 operacionais do Corpo Ativo e de Comando de 12 das 15 corporações de bombeiros do Baixo Alentejo e da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) resultaram negativos.

Durante o dia de sexta-feira foram testados 400 bombeiros e na manhã de domingo foram realizados mais 156 testes, 136 a bombeiros e 22 a operacionais da CVP, 12 da delegação de Beja e 10 de Castro Verde, cujos resultados foram idênticos.

Os testes serológicos, com a colheita de amostras de sangue aos testados, visavam saber se o vírus estava ativo e se havia imunidade de grupo. Ambos foram de acordo com as expectativas, resultando negativos.

A testagem dos operacionais decorreu sob a coordenação da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), tendo os testes sido efetuados por equipas do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve -Algarve Biomedical Center (consórcio do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e da Universidade do Algarve).

Fernando Romba, primeiro-secretário da CIMBAL, disse ao JN que "todos os testes efetuados deram negativos, permitindo concluir que ao longo do tempo que a pandemia está ativa, todos os operacionais, aturam com o máximo de segurança" disse.

Romba lembrou que o teste serológico "permitiu aferir que as pessoas que tiveram contacto com o vírus não foram contagiados e que ganharam a imunidade ao mesmo", lembrando que do ponto de vista científico "vai permitir estudar a imunidade de grupo, numa amostra significativa de pessoas, que são operacionais de primeira linha", concluiu.

As despesas com os testes foram suportadas por treze autarquias e as duas delegações da Cruz Vermelha que integram a CIMBAL, enquanto os Corpos de Bombeiros e CVP asseguram o transporte e despesas dos seus efetivos.

Não foram testados operacionais das corporações de Odemira e Vila Nova de Milfontes, que pertencem à Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) e de Moura, cujos testes foram feitos no âmbito de uma ação que decorreu naquela cidade por iniciativa da câmara municipal local.