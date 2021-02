Salamandra provoca incêndio em palacete de Beja

Teixeira Correia Hoje às 14:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma salamandra de pellets de madeira, pequenos cilindros prensados feitos de subprodutos de serração, que ficou a arder durante a noite de segunda-feira, deu origem a um incêndio no primeiro andar de um palacete no Largo do Salvador, em Beja.

"O incêndio começou no primeiro andar na divisão onde estava instalada a salamandra", revelou ao JN o comandante dos Bombeiros de Beja, Pedro Barahona, citando o relato feito pela proprietária do edifício. O patamar ficado inabitável porque o telhado abateu.

Das três pessoas que vivem no enorme edifício com cerca de 50 divisões no rés-do-chão e primeiro andar, "uma foi assistida no local", não tendo sido necessário transportá-la ao hospital, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

O alerta foi dado às 3.26 horas e foi considerado dominado uma hora e meia depois.

O edifício fica situado a poucos metros da antiga Escola Primária do Salvador, onde funcionam diversas valências do Comando Distrital de Beja da PSP e o edifício do Comando Territorial de Beja da GNR, que nunca estiveram em perigo.

No local estiveram 30 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Beja e da PSP, apoiados por 12 veículos.