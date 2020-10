Segundo surto de covid-19 no hospital de Beja com oito profissionais infetados

Teixeira Correia Hoje às 17:09 Facebook

Há um novo foco de covid-19 no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, com oito infetados, sendo seis enfermeiros e dois assistentes operacionais dos Serviços de Medicina, Urgência Geral e Endoscopia. A Unidade de Endoscopia Digestiva encerra esta quinta-feira e na sexta-feira será desinfetada.

O caso foi revelado em comunicado na tarde desta quinta-feira pelo Conselho de Administração (CA) da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) que justificou que "os profissionais de saúde foram colocados, de imediato, em isolamento nos seus domicílios".

Segundo a ULSBA, "a avaliação da Unidade de Saúde Pública, determinou a colocação em vigilância ativa de 42 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e assistentes operacionais".

O Conselho de Administração justificou que esta situação "está relacionada com um primeiro caso de uma utente internada em piso não covid, que deu origem a mais cinco casos", acrescentando que "todos os profissionais desse piso foram testados, apresentando resultados negativos", rematou.

A ULSBA assegura que os serviços em causa "adaptaram o seu modo de funcionamento a esta realidade" atendendo ao número de profissionais ausentes em vigilância ativa, garantindo que "não se procedeu ao encerramento de qualquer serviço ou camas de internamento".

Este é o segundo foco infeccioso de covid-19 no Hospital José Joaquim Fernandes, depois de no dia 24 de setembro ter sido detetada uma situação semelhante no Bloco Operatório, que levou ao contágio de 36 profissionais de saúde e indiretamente atingiu outros 60.