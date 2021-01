Seis infetados e 18 em isolamento nos Bombeiros Voluntários de Beja

Teixeira Correia Hoje às 20:27 Facebook

A Direção e o Comando dos Bombeiros Voluntários de Beja (BVB) emitiram, ao final da tarde desta segunda-feira, um comunicado dirigido à população do concelho, onde dão conta da existência de seis bombeiros, cinco homens e uma mulher, infetados com covid-19 e outros 18 em isolamento profilático.

No documento, a corporação revela que o surto "não teve origem relacionada com a prestação de socorro ou transporte de doentes, mas sim resultante de transmissão local na comunidade", garantindo que em conjunto com a Câmara Municipal estão "a reunir esforços para testar toda a população dos bombeiros" e assim despistar qualquer caso positivo.

Os dois signatários do comunicado, Rodeia Machado, presidente da Direção, e Pedro Barahona, comandante do Corpo de Bombeiros, asseguram que estão "em condições de garantir o socorro à população e a segurança sanitária a todos os doentes", rematam.

Ao JN, Pedro Barahona revelou que "o corpo tem um efetivo de 94 pessoas e vai ser sujeito a testes de despistagem na quinta-feira e mediante os resultados vão ser tomadas ou não outras medidas". Face à situação, a corporação reduziu "os serviços às intervenções no concelho".

No pior dos cenários, a corporação de Beja pode pedir a ativação do Plano Operacional Distrital de Combate à Covid-19, implementado desde o início da pandemia, que prevê o acionamento do reforço de corporações vizinhas, para auxiliar nos serviços.

Segundo apurou o JN, também nas corporações de bombeiros de Alvito, Cuba Mértola Ourique e Vidigueira, já há casos positivos entre os operacionais e alguns estão em isolamento.