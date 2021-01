Sem recolher obrigatório, 12 concelhos estão fechados por outros

Teixeira Correia Hoje às 20:11 Facebook

Dos 25 concelhos que estão fora do recolher obrigatório no fim de semana a partir das 13 horas, no âmbito das medidas de contenção dos contágios por covid-19, há 12 que não têm alternativas para circularem face à proibição dos concelhos limítrofes.

Ainda que fora dessas proibições de circulação, os cidadãos de uma dúzia de municípios também estão impedidos de viajar para fora do seu concelho de residência, uma vez que os municípios vizinhos são definidos como de risco elevado, muito elevado e extremamente elevado.

Os 12 concelhos fora da proibição mas, ainda assim, "isolados" pelos vizinhos são Alcoutim e Lagoa (Faro), Barrancos (Beja), Arronches (Évora), Castelo de Vide (Portalegre), Coruche (Santarém), Castanheira de Pêra (Leiria), Pampilhosa da Serra (Coimbra), Resende e Sernancelhe (Viseu) e Almeida e Manteigas (Guarda).

Apesar de todas as limitações, cinco desses 12 concelhos têm alternativas, três por via terrestre, viajando para Espanha, e dois por via marítima ou fluvial. Para a vizinha Espanha, podem viajar os habitantes de Barrancos, para Encinasola, os de Castelo de Vide, para Valência de Alcântara, e os de Almeida, que podem mirar Fontes de Onor ou Ciudad Rodrigo. Os algarvios de Lagoa e Alcoutim podem mergulhar nas águas do Oceano Atlântico ou do Rio Guadiana.

Os restantes 13 concelhos que ficam de fora das proibições, por apresentarem um risco moderado de contágio de covid-19, e cujos residentes têm alternativas em alguns dos concelhos vizinhos, estão espalhados pelos distritos de Faro (Aljezur, Monchique e Vila do Bispo), Beja (Ferreira do Alentejo e Odemira), Setúbal (Santiago do Cacém e Sines), Santarém (Sardoal), Castelo Branco (Proença-a-Nova, Vila de Rei) e Bragança (Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta e Torre de Moncorvo).

As medidas de proibição de circulação entre concelhos e de permanência na via pública após as 13 horas vão vigorar no próximo fim de semana e foram anunciadas hoje pelo primeiro-ministro, António Costa.