Sindicatos aconselham médicos de Beja a apresentar "minutas de isenção de responsabilidade por falta de meios"

Os sindicatos dos Médicos da Zona Sul (SMZS) e Independente dos Médicos (SIM) aconselham os médicos do Hospital de Beja a "apresentar as minutas de isenção de responsabilidade por falta de meios", na sequência da morte de um doente na sala de espera das urgências de Beja, no início desta semana.

Os dois sindicatos estiveram reunidos, esta quinta-feira, com clínicos desta unidade de saúde. No final do encontro, para além de exigir um "rigoroso inquérito" para identificação das causas da morte do paciente, apelaram aos médicos para que "não cedam a pressões que ponham em causa os cuidados prestados à população, pois a defesa do doente é a função primordial do médico".

