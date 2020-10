Sobe para 107 o número de infetados em lar de Beja

JN/Agências Hoje às 14:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) informou, este domingo, que subiu para 107 o número de resultados positivos à covid-19 entre utentes e funcionários do lar de idosos Mansão de São José, em Beja.

Numa nota publicada na página da ULSBA na Internet, é mencionado que sete dos infetados estão internados no hospital de Beja, nomeadamente seis em enfermaria e um na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, sendo todos eles utentes do lar.

Na mesma nota é explicado que, dos 107 infetados por este surto - no sábado eram 106 -, 87 são utentes da instituição e os restantes 20 são funcionários.

A ULSBA indica ainda que resultaram negativos os testes efetuados a dois utentes e 17 negativos a funcionários.

No sábado, foram transferidos para a Base Aérea Nº 11 (BA11), nos arredores da cidade, 53 utentes do lar Mansão São José, disse o presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio. A mesma fonte indicou que inicialmente estava prevista a transferência de 59 utentes deste lar, que apenas acolhe utentes do sexo feminino.

O primeiro caso de covid-19 detetado neste lar foi o de uma mulher de 89 anos, que "deu entrada na segunda-feira no Serviço de Urgência" do hospital de Beja, "fez um teste positivo" para o coronavírus SARS-CoV-2 e foi internada, disse esta semana à Lusa fonte da ULSBA.