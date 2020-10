Já são oito as mortes em dois lares de Beja

Teixeira Correia Hoje às 12:54 Facebook

Morreram mais cinco utentes nos lares da Mansão de São José e do Centro Paroquial e Social do Salvado, ambos em Beja, de acordo com a atualização feita pelo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo.

As vítimas, que estavam internadas no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, são três mulheres, com 85, 96 e 99 anos, utentes do lar da Mansão de São José, e dois homens, de 81 e 96 anos, do Centro Paroquial e Social do Salvador. No caso do lar da Mansão, são agora seis as vítimas mortais, uma vez que já tinham morrido três mulheres de 81, 89 e 91 anos.

Com as cinco mortes nos dois lares, sobe para 10 o número de vítimas mortais do concelho de Beja desde o início da pandemia de covid-19, tendo a primeira morte ocorrido no dia 20 de abril - tratou-se de um homem de 87 anos, utente do Lar Nobre Freire, também na cidade de Beja.

Atualmente, são 133 os casos ativos nas duas instituições de acolhimento de idosos bejenses, sendo 101 na Mansão de São José, 81 entre os utentes e 20 nos funcionários. No Centro Paroquial e Social do Salvador, há a registar 32 casos positivos, sendo 25 em utentes e sete entre os funcionários.

Segundo a Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), em internamento da enfermaria covid-19 do Hospital de Beja estão 12 utentes, 10 da Mansão e dois do Centro Paroquial.