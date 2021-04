Surto com 46 casos de covid-19 no Bairro das Pedreiras em Beja

Teixeira Correia Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Beja (CMBeja) revelou na manhã deste sábado que foram detetados 46 novos casos de covid-19, depois de uma testagem massiva efetuada no dia anterior no Bairro das Pedreiras.

De acordo com os dados divulgados na página de Facebook da autarquia, o município que tinha 23 casos ativos, apresenta este sábado um total de 67 casos, depois de duas pessoas terem sido dadas como recuperadas.

Segundo apurou o JN, as autoridades de saúde pública decidiram fazer uma testagem aos habitantes do Bairro das Pedreiras, onde vivem mais de 700 pessoas, entre moradores em casas de alvenaria que estiveram na génese de construção do espaço e muitos outros, considerados itinerantes e que foram construindo "habitações" em chapa e madeira.

De acordo com os dados revelados pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), entre as 0 horas do dia 14 de abril até às 23.59 horas do dia 21, foram registados 19 novos casos. Falta conhecer os dados do relatório relativo a quinta e sexta-feira. No total, o município de Beja registava um total de 2295 casos no dia 24 e 2314 no dia 21.

A publicação de novos dados por parte da Direção-Geral de Saúde (DGS) sobre a incidência de casos deverão ser conhecidos no próximo dia 30 de abril. Com o aumento substancial do número de novos casos, Beja poderá retroceder no plano de desconfinamento.

Na reunião anterior do Conselho de Ministros sobre a atual fase de desconfinamento, o concelho de Beja apresentava um rácio de 122 casos por 100 mil habitantes (incidência cumulativa a 14 dias).

A reclamação da câmara levou a que a DGS reconhecesse um erro no cálculo dos números. Beja avançou, por isso, para a terceira fase do desconfinamento.

PUB

No passado dia 26 de março, a PSP de Beja colocou fim a uma tentativa de realizar duas festas no bairro, um casamento e uma festa de aniversário.

O JN tentou contactar o autarca Paulo Arsénio sobre que medidas seriam tomadas para controlar o surto, mas até ao momento não foi possível ter resposta.