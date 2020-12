Surto com três adolescentes infetadas num lar em Beja

JN/Agências Hoje às 18:36 Facebook

Um surto de covid-19 com três meninas e quatro funcionárias infetadas foi detetado no lar de uma fundação em Beja que acolhe crianças e jovens em risco, disse hoje à agência Lusa a presidente da instituição.

O primeiro caso de infeção pelo vírus que provoca a doença covid-19 no Lar de Crianças e Jovens em Risco da Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro foi relativo a uma funcionária, precisou Conceição Casa Nova, presidente do conselho executivo.

Foram então feitos testes de despiste do vírus às 33 meninas e aos outros funcionários da instituição, tendo seis dado resultado positivo - os de três meninas e mais três funcionárias - e os restantes negativo.

Segundo a responsável, as 33 meninas estão em confinamento no lar, sendo que as três infetadas, duas com 16 anos e uma com 12, encontram-se numa área isolada das restantes.

As quatro funcionárias infetadas estão a recuperar em casa, disse Conceição Casa Nova, referindo que sete das funcionárias não infetadas se disponibilizaram para ficar em confinamento no lar para assegurar os cuidados às utentes e as restantes estão em casa.

A Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro é uma instituição particular de solidariedade social gerida pela comunidade de Beja da ordem religiosa católica feminina Franciscanas Missionárias de Maria e tem como missão acolher crianças e jovens do sexo feminino em situação de risco, com idades entre os 6 e os 18 anos.

