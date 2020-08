Surto de sarna afeta cinco profissionais e três doentes no hospital de Beja

Teixeira Correia Hoje às 11:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um surto de sarna no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, atingiu três enfermeiros, dois assistentes operacionais e pelo menos três doentes, do 3º Piso-Medicina 1, apurou o JN junto de fonte conhecedora do processo.

O foco parece estar centrado na Ala Esquerda daquele piso. Na Ala Direita do piso funciona o internamento de doentes com covid-19, que não foram afetados.

O Gabinete de Comunicação, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) "confirma a existência do episódio", que "afetou" alguns profissionais que foram "avaliados e medicados".

Justificando que o mesmo "ficou sob controlo", a ULSBA acrescenta que "foi acionado o protocolo para os doentes internados", ao que o JN apurou extensivo aos infetados com covid-19.

O foco de contágio terá começado com um doente de 67 anos, que deu entrada nos serviços em meados de junho, apurou o JN. O doente em causa teve alta hospitalar no passado dia 25, ao que foi possível já curado da infeção.

"Só quando as queixas dos funcionários começaram é que a situação foi assumida", revelou uma fonte conhecedora do processo ao JN, tendo os queixosos sido enviados a consultas de dermatologia no Hospital do Espírito Santo, em Évora. A ULSBA justifica que "prestou todas as condições de apoio aos seus profissionais", nomeadamente "disponibilizado" transporte da instituição paras as referidas consultas.

Em termos clínicos e por questões de prevenção, a Unidade "acionou protocolos para as restantes equipas do piso", acrescentando que "não houve necessidade de isolamento de profissionais, nem de encerramento dos serviços.

A concluir a ULSBA assegura que "no melhor interesse dos profissionais e utentes mantêm-se as medidas adicionais implementadas".

Outro caso no Hospital de Beja, em 2017

No início de março de 2017, uma denúncia anónima protagonizada por um enfermeiro, dava conta da existência de sarna no 4º piso daquela unidade hospitalar. A administração confirmou a existência de "um surto de lesões cutâneas em funcionários da unidade", negando que fosse sarna (escabiose). O surto atingiu diversos enfermeiros daquele piso afeto a medicina.