Surtos de covid-19 em dois lares de Beja com 137 infetados

São 137 os infetados, 12 dos quais internados no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, resultantes dos surtos de covid-19 nos lares da Mansão de São José e do Centro Paroquial e Social do Salvador, situados na cidade alentejana.

A informação foi atualizada pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), que regista o falecimento de uma mulher de 91 anos, utente da Mansão, que se encontrava internada na unidade hospitalar.

De acordo com os dados da ULSBA, na Mansão de São José há 107 infetados, 87 utentes e 20 funcionários, registou-se mais um internamento hospitalar, 12 no total, estando 10 na enfermaria covid e os restantes dois na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP), além do caso mortal.

No Centro Paroquial e Social do Salvador há 32 casos positivos, sendo 25 utentes e sete funcionários, estando dois dos efetivos internados na enfermaria covid do Hospital de Beja.

Melhores notícias surgem do surto do Bloco Operatório do Hospital, onde foram detetados 36 casos entre os profissionais, que indiretamente atingiu outros 60, mas todos já foram declarados clinicamente curados e estão de regresso ao trabalho.