Tendas de isolamento de covid-19 montadas no Parque de Feiras em Beja

Quatro tendas de campanha destinadas ao isolamento profilático de pessoas infetadas com covid-19 foram montadas no Pavilhão Institucional do Parque de Feiras e Exposições de Beja.

A montagem foi coordenada pela Câmara Municipal de Beja em colaboração com o Regimento de Infantaria 1 (RI1) e a delegação local da Cruz Vermelha Portuguesa, que cederam as respetivas tendas.

As tendas em causa vão receber 24 camas, destinadas a acolher casos em que o isolamento profilático não possa ser feito em casa. Também no Aeródromo Municipal de Beja foram montadas, pelo RI1, 6 camas para casos positivos, tendo as mesmas já sido utilizadas por cidadãos africanos, que trabalham na agricultura, cujos testes revelaram que os mesmos estavam infetados por covid-19.

"Podemos assegurar que fazemos, até ao limite, tudo o que está ao nosso alcance para prevenir e mitigar as consequências deste maldito vírus", disse o presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio. "Ainda que juntos e em articulação, não podemos, infelizmente, prometer que fique tudo bem", tendo Paulo Arsénio justificado que , concluiu o autarca.

Nas instalações da Base Aérea 11, em Beja, está a funcionar um Centro de Acolhimento Covid, que no passado dia 17 recebeu 54 utentes da Mansão de São José, 52 dos quais infetados com o novo coronavírus.