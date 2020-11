Terceira morte de doentes do surto do Hospital de Beja

Teixeira Correia Hoje às 16:22 Facebook

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM) fez saber na tarde desta sexta-feira, que mais uma vítima de covid-19, uma utente do lar de São Francisco, administrado pela Santa Casa da Misericórdia de Moura, faleceu na madrugada desta sexta-feira no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

De acordo com a informação do SMPCM, "a utente contraiu a doença na referida unidade hospitalar, aquando do surto que ali veio a ser identificado", tornando-se na terceira vítima depois de ontem a presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) ter confirmado a morte de dois duas que estavam internados no hospital de Beja.

O foco, o segundo na unidade hospitalar, foi divulgado no passado dia 29 de outubro e "teve origem numa doente infetada que entrou no Serviço de Urgência Geral com uma patologia abdominal e depois teve indicação para cirurgia", segundo Conceição Margalha.