Dezenas de árvores foram derrubadas à passagem de um tornado em Beja, esta sexta-feira de manhã. Há vários carros danificados.

O fenómeno meteorológico foi sentido em Beja cerca das 10.55 horas desta sexta-feira. Afetou particularmente a zona perto do Parque de Feiras, onde vários carros de trabalhadores ficaram danificados pelas árvores que caíram.

Acompanhado de chuva forte, o fenómeno meteorológico passou por Beja, numa faixa estreita, no sentido do interior para a costa, de este para oeste, e causou estragos de monta no Parque de Feiras, onde funcionam atualmente os serviços da autarquia, enquanto decorrem obras na câmara, e na zona do Bairro de Mira Serra. No Regimento de Infantaria, um muro caiu, atingindo veículos dos militares.

Passou ainda nas imediações da escola Mário Beirão, sem causar estragos visíveis.

Não há registo de feridos, até ao momento. A Proteção Civil municipal e os Bombeiros de Beja estão já no terreno, a cortar árvores e a iniciar os trabalhos de limpeza.