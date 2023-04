Tosquiadores uruguaios exibem perícia na Ovibeja

Um grupo de 11 tosquiadores uruguaios, a maioria naturais de Salto, uma cidade no noroeste do país que faz fronteira com a Argentina, exibiu a sua perícia na Ovibeja. Em três meses tosquiam 150 mil ovinos em Portugal.

No Pavilhão da Pecuária, no espaço das tosquias, centenas de pessoas, entre elas muitas crianças, assistem ao trabalho dos uruguaios. A maioria vem de Salto, uma cidade no noroeste do país que faz fronteira com a Argentina, também terra natal de Maurício Moreira, o corredor que na semana passada venceu o Grande Prémio "O Jogo" e em 2022 a Volta a Portugal.

Tudo começa com a solta dos ovinos na improvisada arena metálica e, de repente, os tosquiadores apanham os animais e de tesoura elétrica em punho, num ápice "despem" a ovelha.

PUB

São tosquiadores profissionais contratados pela ACOS-Agricultores do Sul para trabalharem, durante três meses, na campanha da tosquia que a associação promove para levar a cabo a apara da lã de mais 150 mil ovinos dos seus associados.

Depois dos animais tosquiados, a lã é entregue pela ACOS a uma cooperativa espanhola, constituindo-se a tosquia como uma mais-valia para os criadores.

Nuno Penetra é o responsável deste setor da ACOS, tendo "herdado" o lugar que durante três décadas foi de Joaquim Canhoto, que faleceu de doença súbita no passado dia 3 de março. Visivelmente emocionado, Nuno refere que "é uma grande responsabilidade suceder ao Canhoto. Vou tudo fazer para honrar o leu legado", disse.

Toti Gaston, 33 anos, natural de Salto, diz conhecer muito bem o seu compatriota e ciclista Maurício Moreira. "Tosquio há 12 anos e há oito que venho fazer as campanhas a Portugal. Os vossos tosquiadores trabalham bem, mas nós somos mais rápidos. Tosquiamos mil ovinhos num dia e eles fazem em cinco", remata.

"Tem de se gostar muito da tosquia porque senão não se presta para a profissão", garante, revelando que no Uruguai, "ao longo de um ano, tosquia perto de 28 mil animais".