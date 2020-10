Três infetadas de lar de Beja internadas no hospital

Teixeira Correia Hoje às 16:17 Facebook

Mais duas mulheres, utentes da Mansão de São José, lar de idosos em Beja, deram entrada no Hospital José Joaquim Fernandes, no mesmo concelho, na sequência do surto de covid-19 detetado na passada segunda-feira, na sequência da testagem positiva de uma utente e uma funcionária.

São agora três as doentes da instituição internadas, de um total de 97 casos positivos, 83 utentes e 14 funcionárias, das 126 pessoas existentes na instituição.

Nas instalações da Mansão, que só recebe mulheres, no centro histórico de Beja, além dos casos positivos e dos internamentos, entre utentes e funcionárias, há ainda a registar 14 casos negativos e 15 inconclusivos. Esta dezena e meia foi ontem sujeita a novos testes, cujos resultados deverão ser hoje conhecidos.

Já durante a manhã desta sexta-feira, cerca de uma centena de utentes e funcionários da Quinta da Navarra, localizada na Estrada Militar, que liga o IP2 à Base Aérea 11, também em Beja, foram sujeitos a testes.

Segundo apurou o JN, na reunião de quinta-feira da Comissão Municipal de Proteção Civil de Beja, foi decidido que 58 das 80 utentes infetados do lar feminino vão ser transferidas para as instalações da Base Aérea 11. O pedido formal foi feito ainda ontem ao comando da BA11, que reencaminhou o mesmo para o Estado-Maior da Força Aérea, aguardando-se a autorização do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro.

Esta operação deverá acontecer ao longo do fim de semana, estando a mesma a cargo dos Bombeiros Voluntários e Cruz Vermelha de Beja, que estão a fazer o levantamento da mobilidade dos doentes, por forma a ser feita a alocação das viaturas necessárias à operação de transferência da Mansão para a BA11.

Foco no Hospital de Beja

Outra situação que tem preocupado as autoridades é o foco que foi detetado no passado dia 24 de setembro no Bloco Operatório do Hospital José Joaquim Fernandes, que no total já registou 36 infetados, estando agora com 14 casos ativos.

O Conselho de Administração (CA) da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) atualizou, às 10.30 horas de hoje, a informação relativa à existência de casos de infeção por covid-19 entre profissionais de saúde da ULSBA, existindo agora 23 casos positivos

No seu site, a ULSBA refere que foram feitos aproximadamente 1200 testes à covid-9 e que o total de infetados no surto é de 36 (14 ativos e 22 recuperados infetados, além de nove em vigilância ativa com isolamento profilático de 14 dias).