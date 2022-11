Três trabalhadores moldavos feridos num incêndio em Beja

Um incêndio numa casa em S. Matias, freguesia do concelho de Beja, ao início da madrugada deste sábado, deixou três pessoas feridas.

Os três moradores da habitação, três cidadãos moldavos de 25, 29 e 44 anos, ficaram feridos, um dos quais com gravidade. As vítimas, que trabalham na apanha da azeitona, na região, foram transportadas para o Hospital de Beja, tendo o ferido grave sido depois encaminhado para o Hospital de S. José, em Lisboa.

O incêndio, cujo alerta foi dado cerca das 2 horas e que terá sido causado por um curto-circuito, consumiu a parte de cima da habitação, não tendo alastrado às casas contíguas.

No local estiveram meios dos Bombeiros de Beja, Bombeiros da Vidigueira, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Beja, e a GNR, com 16 operacionais e sete viaturas. O piquete da Polícia Judiciária de Faro também foi acionado, para investigar as origens do incêndio.