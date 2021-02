Três utentes de lar morrem na mesma noite no Hospital de Beja

Teixeira Correia Hoje às 17:13 Facebook

Três utentes do lar do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Luz, em Albernoa, concelho de Beja, que estavam internadas nas Enfermarias Covid do Hospital José Joaquim Fernandes, morreram durante a madrugada de sexta-feira, vítimas do novo coronavírus.

A instituição tem um surto que foi detetado depois da tomada da primeira dose da vacina, contando com 58 pessoas infetadas, sendo 30 utentes e 18 funcionárias.

Tal como o JN divulgou na quarta-feira, a Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI), gerida pela Diocese de Beja, esteve envolvida numa polémica, quando no passado dia 27 de janeiro não permitiu a reentrada de uma utente que depois de ter estado no hospital, não era portadora de um teste covid-19, com resultado negativo.

A mulher teve que esperar mais de uma hora, dentro da ambulância dos Bombeiros de Beja à porta da instituição, o que levou a que fosse chamada a GNR para tomar conta da ocorrência, uma vez que a doente não era recebida no lar, nem a podiam trazer de regresso ao hospital.

"A situação nos lares do concelho de Beja está a ser cada vez mais preocupante, uma vez que os surtos de covid-19 já representam cerca de um terço dos casos ativos no Município", revelou Paulo Arsénio, presidente da Câmara Municipal de Beja.

A autarquia bejense que há surtos ativos nos lares do Centro Social e Paroquial do Salvador-Polo I, Quinta da Navarra, Patronato e Santo António, todos na cidade alentejana e na ERPI da Fundação Joaquim Honório Raposo, freguesia de Salvada e o já referido Centro Paroquial de Nossa Senhora da Luz, na freguesia de Albernoa.

Fazendo um paralelo com os dados fornecidos à Câmara Municipal pela Unidade de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), o edil afirma que "somando todos estes casos são cerca de 200 pessoas infetadas", justificou o autarca bejense, que acrescentou que "é quase um terço dos cerca de 700 casos ativos. É um número muito elevado para a realidade do concelho", justificou Paulo Arsénio.

De acordo com os dados da ULSBA e relativos às 0 horas de quarta-feira no concelho de Beja há 689 casos ativos, de um total de 2006 registados desde o início da pandemia. No concelho de Beja já se registaram 47 vítimas mortais, a grande maioria em lares, sendo que o surto mais mortífero ocorreu entre meados de outubro e novembro na mansão de São José, onde morreram 12 mulheres.