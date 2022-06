Um ferido grave em colisão entre carrinha e mota em Beja

Um homem com cerca de 40 anos, condutor de uma mota, sofreu ferimentos muito graves numa colisão com uma carrinha, esta terça-feira de manhã, no IP2, na entrada norte de Beja.

O acidente ocorreu pelas 8.25 horas, quando a carrinha de caixa aberta seguia no sentido norte/sul, colidindo com a mota, conduzida por Kevin R, que seguia no sentido contrário.

Para entrarem na cidade, os veículos que se apresentam na faixa de rodagem da esquerda têm sinalética de "aproximação de estrada com prioridade".

Com o embate, o condutor foi projetado para o separador em terra que divide o local, e a mota incendiou-se, tendo ardido por completo.

Durante cerca de meia hora operacionais da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e dos Bombeiros de Beja (BVB) estabilizaram o condutor da mota, transportando-o, depois, para o Serviço de Urgência do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

No local estiveram 30 operacionais dos BVB, VMER, GNR e PSP.