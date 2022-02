Um morto e dois feridos num despiste em Beja

Um homem, de 62 anos, morreu e outros dois sofreram ferimentos ligeiros na sequência de um despiste ocorrido este domingo à tarde na Estrada Municipal (EM) 528, no concelho de Beja.

O alerta para o acidente foi dado às 16.39 horas e a vítima mortal, um homem de 62 anos, trabalhador da Rodoviário do Alentejo, viajava no banco de trás do carro. Os dois feridos, também do sexo masculino, de 68 e 73 anos, sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o hospital de Beja, não correndo risco de vida.

Segundo apurou o JN, a viatura saiu da estrada e embateu com a parte de trás numa oliveira.

Para o local foram mobilizados 23 operacionais, apoiados por oito viaturas dos Bombeiros de Beja, Cuba e Ferreira do Alentejo. Um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) também foi mobilizado para o local, mas acabou por não ser preciso.