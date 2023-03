Única autoescada do distrito foi reparada e entregue aos bombeiros de Beja

Os Bombeiros Voluntários de Beja (BVB) receberam esta sexta-feira o Veículo Escada 30 (VE30) que foi sujeito a uma grande reparação mecânica, pintura e atualização de software, cujo custo ascendeu a 60 mil euros.

A Direção e o Comando dos bombeiros quiseram assinalar o ato recebendo no quartel diversas entidades e cidadãos para mostrar a sua gratidão pela ajuda na reparação do veículo, cuja última intervenção operacional ocorreu no dia 9 de setembro de 2021, quando foi utilizado num violento incêndio que deflagrou nos silos da Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches, sendo decisivo no combate ao incêndio.

Rodeia Machado, presidente da direção dos bombeiros, referiu que a reparação da viatura "foi um esforço grande de muita gente em particular do grupo, ANEPC e Câmara, de um veículo que está ao serviço de toda a comunidade do Baixo Alentejo" revelando que "o plano anual de manutenção será superior a seis mil euros". Presidente da corporação há 30 anos, Machado deixou um recado: "não vamos negar a escada a ninguém, mas quem a requisitar vai ter que pagar o serviço ", isto a propósito da recusa dos outros municípios do distrito que não comparticiparam na reparação.

Paulo Arsénio, presidente da Câmara de Beja, referiu que o trabalho do grupo foi "um ato de cidadania tão eficaz e empenhado que só engrandece o município", lembrando que "os recursos são finitos, mas temos sempre disponibilidade para os bombeiros ", rematou.

Foi ainda assinado o protocolo de apoio da Câmara aos BV, recentemente aprovado, em que os bombeiros vão passar a receber um subsídio anual de 220 mil euros até 2025, mais 100 mil euros do que em 2022.

Após a receção da viatura, cuja entrega foi feita pela empresa que procedeu à sua reparação, foi descerrada uma placa alusiva à situação que ficou colocada na autoescada.

"Amigos dos B. V. Beja" arrecadaram 44 mil euros na campanha

Sem meios financeiros para fazer face à reparação da viatura, única no distrito de Beja, que estava inoperacional desde fevereiro do ano passado, a corporação recebeu a ajuda inicial do grupo de cidadãos "Amigos dos BVB", que lançou uma campanha de angariação de fundos, que levou a que outras duas instituições tivessem avançado com subsídios.

Entre os donativos de cidadãos e empresas recebidos de Norte a Sul de Portugal, o grupo conseguiu angariar 44 mil euros, 15 mil dos quais foram disponibilizados para a reparação do VE30. Os restantes 29 mil foram aplicados na aquisição e transformação de um veículo ligeiro 4x4 destinado ao Comando dos BVB, que vai substituir um jeep que está ao serviço da corporação desde 1999.