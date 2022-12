Urgência de ginecologia e bloco de partos do Hospital de Beja encerrados durante três dias

Os serviços de urgência de ginecologia/obstetrícia e bloco de partos do Hospital de Beja vão estar encerrados entre as 8 horas de sexta-feira e as 8 horas da próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro.

De acordo com o Plano de Contingência definido pela Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e no Bloco de Partos, designado como segunda fase de "Nascer em segurança no SNS", aqueles serviços vão estar encerrados entre as 8 horas desta sexta-feira e as 8 horas de segunda-feira.

Segundo os dados disponibilizados pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) os serviços da UG/OeBP, que funcionam no quinto piso do Hospital de Beja, estão no nível 3 "em que os mesmos estão encerrados, apenas mantendo o apoio aos internamentos e apoio de emergência ao serviço de emergência geral", acrescentando que "será apenas necessária a presença física de um especialista de cirurgia para situações de emergência", justificaram.

Só serão atendidas pelos serviços da UG/OeBP do Hospital de Beja, só serão atendidas as grávidas "cujos partos estejam iminentes".

Caso seja acionado o 112, "o encaminhamento e meios devidos, é feito de acordo com o critério de avaliação", sendo as parturientes encaminhadas para o Hospital do Espírito Santo, em Évora, uma das duas maternidades a funcionar sem interrupção no Alentejo, a outra será em Portalegre a 200 quilómetros.