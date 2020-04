Utente e funcionária de lar na zona histórica de Beja infetados com Covid-19

Teixeira Correia Hoje às 02:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um utente e uma funcionária do Lar Nobre Freire, situado na zona histórica de Beja, estão infetados com o novo coronavírus. O caso do idoso foi conhecido sábado. A funcionária já cumpriu em casa o período de quarentena, aguardando novos testes.

Os restantes 65 utentes e os 50 funcionários da estrutura residencial foram notificados durante a tarde de sábado e começam amanhã a ser diagnósticos, apurou o JN.

O utente, de 90 anos, foi internado na quinta-feira no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, e só no sábado foi conhecido o resultado do teste, que foi de imediato comunicado ao Serviço Municipal de Proteção Civil, coordenado pelo presidente da Câmara, Paulo Arsénio.

Quanto à funcionária, que pertence ao serviço de apoio domiciliário, está em casa em quarentena tal como outra colega. O caso terá sido detetado no passado dia 26 de março, mas, estava "guardado a sete chaves".

O JN apurou que Unidade de Saúde Pública (USP) notificou durante a tarde de hoje a direção da instituição para a efetivação dos testes aos utentes e a funcionários que foram "notificados" por telefone para comparecerem amanhã na instituição onde serão realizados os testes de despiste do COVID-19.

No concelho de Beja há até ao momento sete casos positivos, sendo que os três primeiros há muito cumpriram o período de quarenta, mas ainda não fizeram novos testes para saber se estão recuperados da infeção do coronavírus.