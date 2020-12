Vacinação contra a covid-19 já arrancou no hospital de Beja

Teixeira Correia Hoje às 15:18 Facebook

Arrancou esta terça-feira de manhã no Hospital José Joaquim Fernandes (HJJF), em Beja, a vacinação contra a covid-19, que envolve os profissionais da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) afetos à unidade hospitalar.

De uma forma simbólica foram vacinados uma Medica Internista, um Enfermeiro do Serviço de Urgência e uma Assistente Operacional do Serviço de Medicina, elementos que desde a primeira hora estão a trabalhar na linha da frente da batalha contra a covid-19.

Ao longo do dia e englobados na primeira fase serão vacinados 180 profissionais do HJJF, seguindo-se depois os restantes 232 afetos a outras unidades de saúde identificadas pelo Conselho de Administração da ULSBA sendo "prioritárias".

Os profissionais passam por uma primeira fase de inscrição e lançamento de dados no local da vacinação, seguindo-se a administração da vacina.

A enfermeira Filipa Valente, uma das profissionais a vacinar os colegas, reagiu com expectativa, ansiedade e confiança: "é um momento de vitória e esperança, e o primeiro espaço de uma melhoria para todos nós. A vacinação é recente, mas eficaz e com reações leves. É importante que todos a possam fazer em segurança", rematou.

"Foi um ano muito preocupante e a vacina traz-nos a luz ao fundo do túnel para o próximo ano. Estes profissionais que estão a ser vacinados foram selecionados daqueles que estão mais expostos à covid-19", justificou Conceição Margalha, presidente do Conselho de Administração da ULSBA.

Em janeiro chegarão outras remessas e a segunda fase da vacinação vai abranger as Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI"s), visando os profissionais e os utentes residentes nesses locais. "É um desafio na prestação dos cuidados de saúde porque as vacinas serão encaminhadas para os centros de saúdes dos concelhos das ERPI"s e depois os nossos profissionais deslocam-se a esses espaços para ministrar as vacinas", rematou a administradora.

As vacinas chegaram ao Hospital de Beja às 2.30 horas de ontem, envoltas em polémica depois do bloqueio em Évora, por parte da PSP, da carrinha que as transportava e da escolta da GNR.