Xutos e Marcelo geram enchente na Ovibeja, com 50 mil visitantes

"Cinquenta mil pessoas visitaram ontem [sábado] a Ovibeja. Foi o melhor dia de sempre nos 39 anos de feira", sintetizou ao JN, este domingo de manhã, o presidente da ACOS-Agricultores do Sul, entidade organizadora do certame.

Para Rui Garrido, dois fatores contribuíram para a enchente registada sábado na Ovibeja: "a presença do presidente da República e a forma como interage com o povo, levam a quem muita gente venha saudar a sua presença e tirar a inevitável selfie. Depois, o concerto dos Xutos e Pontapés arrastou uma multidão. Foi excelente".

Marcelo Rebelo de Sousa percorreu demoradamente todos os pavilhões da feira, provou de tudo, presunto, queijo, bebeu vinho, cerveja, poncha e as várias qualidades de azeite presente no famoso concurso de azeites da Ovibeja. Como é seu timbre, o o chefe de Estado cumprimentou milhares de visitantes e tirou outras tantas fotografias e selfies.

PUB

Desde as primeiras horas de sábado que as pessoas rumaram ao Parque de Feiras e Exposições Manuel Castro e Brito para verem as exposições de gado, de maquinaria agrícola, adquirir os produtos da região e, como não poderia deixar de ser, almoçar ou jantar nos muitos restaurantes e tasquinhas espalhadas pelos mais de 15 hectares da feira.

Este ano uma das grandes apostas da organização foi a criação de um restaurante que somente confecionasse pratos de borrego, dos muitos produtores associados da ACOS, denominado "Solar da Campaniça". "Tendo restaurantes de vários pontos de Portugal, era importante termos um local com um dos nossos produtos de excelência, o borrego. Tem merecido as atenções e preferência de muitos visitantes", rematou o presidente da ACOS.

O "Comboio do Cante" que trouxe a Beja várias dezenas de grupos corais da região e da Área Metropolitana de Lisboa, arrastou também muitos amantes do cante alentejano e familiares de cantadores que regressaram às suas origens.

O dia de domingo fica marcado pela presença do presidente do PSD, estando a chegada de Luís Montenegro, agenda para as 17 horas.