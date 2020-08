Beja: Feira de Castro cancelada devido à covid-19

Hoje às 14:47 Facebook

A Feira de Castro, que se realizaria nos dias 16, 17 e 18 de outubro, foi cancelada, acaba de anunciar a Câmara de Castro Verde, em Beja, depois de "uma avaliação muito ponderada devido à covid-19.

"A Feira de Castro tem uma enorme dimensão e atrai milhares de pessoas oriundas de diferentes lugares do país. No momento em que estamos a viver um difícil estado de pandemia, com todos os riscos associados, promover a Feira de Castro seria uma verdadeira irresponsabilidade", justifica a autarquia, em comunicado.

