Câmara de Castro Verde criou transporte diário e gratuito

Teixeira Correia Hoje às 15:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Castro Verde está a assegurar, desde esta segunda-feira, o transporte diário e gratuito da população, entre São Marcos da Atabueira e a sede do concelho, localidades separadas por 14 quilómetros.

O circuito de transporte vai funcionar de segunda a sexta-feira, com partida de São Marcos às 8.30 horas e regresso de Castro Verde às 12.30 horas. Um horário tido como o suficiente para que os cidadãos da aldeia do concelho de Castro Verde possam tratar de assuntos pessoais na sede de concelho e também fazer compras no comércio local.

A autarquia liderada pelo socialista António José Brito considera que se trata de "uma importante resposta social à população" da freguesia de São Marcos da Atabueira, "colmando uma necessidade" que os cidadãos sentiam para as deslocações à sede do concelho.

Ao JN, o autarca explicou que a Rodoviária do Alentejo "suspendeu há cerca de três anos as ligações rodoviárias entre as duas localidades", tendo então a autarquia assumido "uma ligação semanal, às quartas-feiras, que na atual situação é manifestamente pouco".

Este serviço da Câmara Municipal "vai manter-se enquanto não for adjudicado pela Comunidade Intermunicipal (CIMBAL) o concurso para a concessão dos transportes rodoviários nos 13 concelhos, exceto Odemira, da sua área de jurisdição, que deverá estar implementado durante o primeiro semestre do corrente ano", indicou António José Brito.

O transporte vai ser assegurado por autocarros da edilidade, garantindo as normas de segurança face à pandemia de covid-19, nomeadamente a redução a 2/3 da capacidade das viaturas e a obrigatoriedade de uso de máscaras.