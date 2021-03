Castro Verde cancela festivais "Sabores do Borrego" e "Primavera no Campo Branco"

Hoje às 16:42 Facebook

A Câmara de Castro Verde, em articulação com a Associação de Agricultores do Campo Branco, decidiu cancelar a realização do Festival "Sabores do Borrego", que estava previsto para o final deste mês, e do Festival "Primavera no Campo Branco".

A decisão foi tomada depois de as entidades organizadoras terem considerado que "não estão reunidas todas as condições necessárias" para a realização dos dois eventos. António José Brito, presidente da Câmara de Castro Verde, admite que "havia a esperança que 2021 fosse um ano muito diferente, mas em termos sanitários não estão reunidas as condições".

