Comandante dos bombeiros de Castro Verde demite-se

Alegando a "inoperacionalidade do corpo de bombeiros", Vítor Antunes, comandante dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde, apresentou no passado dia 26, à demissão do cargo.

Ouvido pelo JN, Vítor Antunes, afirmou que na carta enviada à direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde (AHBVCV) assegura que "é uma decisão irrevogável", justificada pela "existência de poucos profissionais e cada vez menos voluntários", concluiu. "É uma situação que pode colocar em risco a vida dos socorridos e dos elementos operacionais e de comando que se desloquem às ocorrências", rematou.

"Há cerca de um ano dei conta à direção da inoperacionalidade que o corpo de bombeiros vinha atravessando, mas não houve qualquer alteração. Cheguei a um ponto que é impossível continuar no comando por mais tempo", justificou.

Vítor Antunes revelou que "a partir de amanhã (1 de junho) deixo de ser funcionário da associação e passo a comandante voluntário até ao dia 30, data que apresentei como limite para a minha substituição", disse.

Para já a direção da AHBVCV, presidida por Aníbal Conceição, está em reflexão, não sendo possível obter uma reação sobre a demissão do comando do Corpo de Bombeiros.