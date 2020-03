Covid-19 suspende projeto de expansão do zinco na mina de Neves-Corvo

Hoje às 17:56 Facebook

O projeto de expansão de produção de zinco, na mina de Neves-Corvo, em Castro Verde, foi suspenso pela empresa sueco-canadiana Ludin Mining, dona da Somincor, devido à Covid-19.

Numa nota publicada no site da Lundin Mining, Marie Inkster, presidente da empresa, adianta que "as atividades de construção e comissionamento diretamente relacionadas com o projeto de expansão do zinco", avaliado em 260 milhões de euros e anunciado há dez dias, a 15 de março, foram "temporariamente suspensas".

