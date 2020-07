Bombeiro ferido em fogo de Castro Verde com 95% do corpo queimado

Teixeira Correia Hoje às 18:40, atualizado às 21:06 Facebook

Três bombeiros ficaram feridos, esta segunda-feira, ao final da tarde, na sequência de um incêndio que mobiliza mais de uma centena de homens na região de Castro Verde, no Alentejo. No combate, encontram-se três meios aéreos.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja revelou que o alerta para o fogo, de "grandes dimensões", foi dado às 17.07 horas. As chamas começaram em Lagoa da Mó, junto a Entradas, atravessaram o IP2 e progridem para Este, tendo já invadido o Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho (CEAVG).

A EN2 foi cortada ao trânsito entre Castro Verde e a localidade de Carregueiro, especificou fonte da GNR. O IP2, a estrada R2, que liga a localidade de Entradas e Carregueiro, e a EN123, entre Castro Verde e Mértola, também estão com a circulação interdita.

O fogo já passou na Estrada Nacional 123 e dirige-se agora para a localidade de Santa Bárbara de Padrões, perto da Mina de Neves-Corvo.

Segundo o presidente da Câmara de Castro Verde, António José Brito, três bombeiros ficaram feridos no combate às chamas. Um dos bombeiros sofreu ferimentos ligeiros e já se encontra no quartel da Castro Verde. Os outros dois feridos, da corporação de Cuba, têm prognóstico reservado e serão transportados para hospitais em Lisboa. Um deles tem 95% do corpo queimado.

Foi ativado o helicóptero do INEM baseado em Évora para prestar auxílio aos bombeiros, que deverão ser encaminhados para um hospital em Lisboa. Um autotanque dos bombeiros de Castro Verde capotou nas operações de combate ao fogo, mas do acidente não resultaram feridos.

Neste momento, arde pasto, palha e cearas por ceifar. O combate às chamas mobiliza perto de uma centena de operacionais de várias corporações da região, com o auxílio de 28 viaturas e de três meios aéreos.