Incêndio destrói armazém com fardos de palha e prejuízo pode chegar aos 180 mil euros

Um armazém de palha localizado no Monte das Moiras, freguesia de Entradas, concelho de Castro Verde, ficou, esta quarta-feira, destruído na sequência de um incêndio, que ainda continua ativo, revelou ao JN fonte do Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Baixo Alentejo.

A mesma fonte adiantou que o incêndio, cujo alerta foi dado às 0.18 horas, no armazém localizado na confluência da Estrada Municipal que liga Entradas ao Carregueiro (Aljustrel) e o Itinerário Principal (IP) 2, ficou confinado à estrutura em alvenaria e telhado de zinco.

O prejuízo pode ascender a cerca de 180 mil euros, dado que o preço dos fardos subiu substancialmente dado o clima de seca que se vide na região alentejana, em particular no "Campo Branco", onde se situa a exploração.

Não tendo sido ainda apuradas as causas que estiveram na origem do incêndio, a junção de dois fatores pode ter originado as chamas: o calor libertado pelo feno e uma possível faísca gerada pela forte trovoada que se fez sentir na zona.

"O incêndio está confinado ao interior do armazém. Estamos no local como prevenção, nada mais é possível fazer", revelou ao JN fonte dos Bombeiros de Castro Verde.

O combate ao incêndio mobilizou 26 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde, Beja, Aljustrel e Ourique, apoiados por nove viaturas e militares da GNR que tomaram conta da ocorrência e da investigação.