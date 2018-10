Mulher de 71 anos morre em despiste no IP2

Teixeira Correia Hoje às 10:09, atualizado às 11:14 Facebook

Uma mulher de 71 anos morreu na sequência de um despiste no IP2, na zona de Castro Verde, esta segunda-feira.

O alerta foi recebido pelas autoridades às 08.51 horas.

O despiste de um veículo ligeiro no sentido norte/sul do IP2, junto à localidade de Entradas, em Castro Verde, causou a morte a uma mulher de 71 anos, com residência em Portimão, segundo apurou o JN.

Para o local deslocaram-se bombeiros de Castro Verde, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde e a GNR de Beja, num total de três viaturas e seis operacionais.