Morreu bombeiro ferido em incêndio de Castro Verde

Morreu um dos bombeiros feridos no incêndio que lavrou em Castro Verde, no dia 13 de julho. Carlos Carvalho não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer no Hospital de São José, em Lisboa.

Segundo apurou o JN na altura, o bombeiro de 45 anos da corporação de Cuba tinha queimaduras em 95% do corpo.

"Após uma prolongada luta pela vida que nos fez acreditar que fosse possível continuarmos com o Carlos junto de nós, infelizmente chegou o momento que nunca desejámos. Consola-nos o facto de sabermos que o nosso homem foi um bravo lutador pela vida até ao fim", escreveu a corporação de Cuba no Facebook.