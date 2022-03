Trabalhador morre nas minas de Neves-Corvo

Um trabalhador da Mina de Neves-Corvo, administrada pela Somincor, detida pela multinacional canadiana Lundin Mining Corporation, morreu na madrugada desta quarta-feira, vítima de um acidente de trabalho.

Filipe Venâncio, de 43 anos, Chefe de Turno, natural de Almodôvar, terá sido vítima de uma intoxicação provocada pela acumulação de gases no fundo da mina, após uma explosão de pedra ocorrida no turno anterior.

De acordo com informação prestada ao JN por fonte dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde, "a corporação foi acionada pelo Centro Operativo de Doentes Urgentes (CODU) às 0.59 horas para uma vítima em paragem cardiorrespiratória (PCR) que se encontrava no posto médico da mina. Apesar as manobras a que foi sujeito, não foi possível reverter a situação e o homem faleceu", revelou.

Filipe Venâncio tinha 43 anos Foto: DR

Carlos Graça, responsável pela Unidade Local do Litoral e Baixo Alentejo da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), confirmou a "existência do acidente, cujas causas estão a ser apuradas pelas equipas que estão no terreno. É um acidente mortal, que está em segredo de justiça e que vai reportado ao Ministério Público e Tribunal de Trabalho", concluiu.

A Somincor emitiu um comunicado em que expressa "pesar" pelo falecimento do trabalhador, sustentando que a empresa está "profundamente chocada e entristecida" com o acidente, garantindo que "está a prestar todo o apoio à família da vítima". A empresa decidiu suspender as atividades na mina, estando esta parada por um período que ainda é desconhecido.

No local do acidente e no socorro à vítima estiveram oito operacionais dos Bombeiros de Castro Verde, com a ambulância do INEM, viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde, viatura Médica de Emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Beja e GNR, apoiados por quatro viaturas.

O último acidente mortal na Mina de Neves-Corvo ocorreu em setembro de 2020, altura em que faleceu um trabalhador de 40 anos.

Futebolista há 28 anos

Nasceu a 10 de outubro de 1978, era casado, tem um filho menor, jogador no clube da sua terra natal, o Clube Desportivo de Almodôvar. Começou como futebolista nas camadas de formação do Sporting Farense em 1994/1995, tendo depois passado pelo Padernense, Desportivo de Beja, A.D.Ceuta (Espanha), Lusitano de Évora, Castrense, Mineiro Aljustrelense e Almodôvar. No passado domingo marcou o golo do empate da sua equipa frente ao Moura, em jogo do Distrital de Beja da 1ª Divisão, aos 90 minutos.