Despiste mata uma pessoa e deixa duas feridas em Cuba

Um morto, de 44 anos, um ferido grave, de 43 anos, e um ligeiro, de 33 anos, que recusou ser assistido, foi o resultado do despiste de uma viatura ligeira de passageiros ocorrido ao início da tarde desta segunda-feira, próximo de Cuba. Os envolvidos são trabalhadores agrícolas de nacionalidade romena, residentes na vila alentejana.

O acidente ocorreu às 12.50 horas, ao quilómetro dois da Estrada Nacional 258-1, no sentido norte/sul, junto à Ermida de Nossa Senhora das Pesas, quando o veículo circulava de Vila Ruiva para Cuba. Apesar de não serem conhecidas as causas do acidente, tudo aponta para excesso de velocidade.

De acordo com uma testemunha que chegou ao local logo após o acidente, "após descrever uma curva, a viatura embateu num pontão em cimento, foi à valeta e deu uma volta, acabando por ficar virada no sentido contrário ao que circulava". O pendura "foi projetado pelo vidro para-brisas, tendo caído dentro da valeta. Um terceiro ocupante estava estendido no banco de trás e o condutor, o mais novo de todos, fora da viatura sem ferimentos visíveis", explicou.

Dada a gravidade do ferido que foi projetado, foi acionado o helicóptero do INEM-Sul sediado em Évora, que aterrou, acabou por não transportar a vítima, que acabou por morrer. Como a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Beja tinha sido acionada para outra ocorrência longe do local do acidente, foi a tripulação médica da aeronave que confirmou o óbito e assistiu o ferido grave, que foi depois transportado de ambulância para esta unidade hospitalar. O condutor, que saiu da viatura pelo próprio pé, recusou qualquer tipo de assistência. O corpo da vítima mortal foi transportado para o Gabinete Médico Legal de Beja, onde vai ser autopsiado.

No local estiveram 20 operacionais dos Corpos de Bombeiros de Cuba e Alvito e GNR, apoiados por 6 viaturas e o helicóptero do INEM. A EN 258-1 que liga Cuba a Évora, via Alvito e Viana do Alentejo, tem estado fechada, nos dois sentidos, ao trânsito automóvel desde que meios de socorro chegaram ao local do acidente.