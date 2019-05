Bombeiros de Cuba voltaram a fechar portas por falta de efetivos

Teixeira Correia Hoje às 14:38 Facebook

O quartel dos Bombeiros Voluntários de Cuba voltou a estar encerrado no período noturno, na quinta-feira. Foi a segunda noite consecutiva em que tal aconteceu. Esta sexta-feira há Assembleia-Geral Extraordinária para debater a situação em que se encontra a instituição.

"Tudo como dantes, quartel-general .... em Cuba". O advérbio popular aplica-se com toda a propriedade à situação que se viveu pela segunda noite consecutiva nos Bombeiros Voluntários da vila alentejana, que esteve de novo encerrado entre as 21 horas de quinta-feira e as 7 horas desta sexta-feira.

Esta sexta-feira o quartel voltou a abrir e o serviço está a ser assegurado por 7 funcionários da associação, 4 operacionais, incluindo o comandante José Galinha e 3 operadores da central telefónica. No turno da manhã há dois operacionais e no da tarde outros dois, já os operadores rodam em turno, durante as horas que o quartel está aberto.

Para qualquer pedido de socorro da população do concelho de Cuba, o Comando Distrital de Operações de Socorro tinha de "prevenção" os Bombeiros de Beja, Alvito e Vidigueira.

À beira de completar 69 anos - foi fundada em 22 de maio de 1950 - a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cuba (AHBVC) vive o mais difícil momento da sua existência, já que além da falta de efetivos, a instituição vive graves dificuldades financeiras. O passivo rondará os 400 mil euros.

A par deste cenário, os atuais corpos gerentes terminaram o seu mandato em setembro do ano passado e em duas tentativas de eleição não surgiram quaisquer listas alternativas. O presidente da direção em gestão é João Português, também presidente da Câmara Municipal de Cuba.

A Assembleia-Geral Extraordinária está marcada para as 21 horas, com a seguinte ordem de trabalhos: Análise da atual situação do Corpo Ativo, Respostas para: Compromisso de Socorro à População e Dispositivo de combate a Incêndios. Fonte conhecedora do processo disse ao JN que "não está posta de parte a entrega da chave da instituição ao presidente da Mesa da Assembleia Geral".

À mesma hora que tem início a reunião magna, cumpre-se a terceira interrupção no socorro às populações por parte do Corpo Ativo dos Bombeiros de Beja, que vai decorrer entre as 21 horas desta sexta-feira e as 7 horas de segunda-feira, a menos que "saia fumo branco" da reunião no que toca à resolução dos problemas na corporação.

Na quinta-feira, em Ferreira do Alentejo, realizou-se uma reunião de Coordenação de Comando, entre o CDOS de Beja e os comandantes das corporações do Distrito e a situação na corporação de Cuba não foi abordada.