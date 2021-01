Surto em lar da vila de Cuba tem 32 infetados, 22 são utentes

Teixeira Correia Hoje às 13:57 Facebook

O surto de covid-19 ativo no Lar da 3ª Idade e Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Cuba (SCMC) já soma 32 infetados, sendo que 22 são utentes e 10 são funcionários, de um total de 117 pessoas.

Os utentes infetados vão ser transferidos na sexta-feira para o Centro de Acolhimento Covid-19 da Base Aérea (BA) 11, em Beja.

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) cubense tem um total de 74 utentes e, além dos 22 infetados, há 38 testes que se revelaram negativos e quatro inclusivos. A instituição tem um total de 43 funcionários e além dos dez que testaram positivo, há 32 negativos e um inconclusivo.

O edifício onde funciona o Centro de Acolhimento Covid-19 da BA 11 tem uma configuração com 44 quartos duplos, onde foram feitas algumas adaptações ao nível das casas de banho e duches, tendo em 17 de outubro recebido 54 mulheres, duas das quais com testes negativos, da Mansão de São José, com sede em Beja.

Francisco Orelha, provedor da Santa Casa, confirmou que esta quinta-feira "vão ser iniciados nos testes de despistagem aos utentes e funcionários negativos e inconclusivos", confirmando que "caso estejam reunidas as condições, vão iniciar amanhã a transferência dos utentes infetados".

Segundo os últimos dados divulgados pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) e referentes às 24 horas de terça-feira, dia 5 de janeiro, no concelho de Cuba há 53 casos ativos de covid-19, de um total de 167 que já se registaram desde o início da pandemia, 111 recuperados e três vítimas mortais.

Na passada segunda-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS), revelou que o Município de Cuba apresenta uma incidência cumulativa de 348 casos por 100 mil habitantes, no período de 14 a 27 de dezembro, sendo considerado um concelho de risco elevado, mas que face à revisão do Estado Epidemiológico da pandemia em Portugal, poderá ver esse estado agravado para o risco muito elevado.